Comerciante é assassinado em tentativa de assalto no bairro São Francisco

Uma tentativa de assalto no Mercantil Pague Menos, tirou a vida do proprietário do comércio identificado por “louro” e deixou o Sargento da Polícia Militar, G. Ferreira ferido na manhã deste domingo, 18. O crime aconteceu na rua do Divisor no bairro São Francisco em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, 4 homens não identificados em um carro pararam e invadiram o mercantil e de posse de armas de fogo, já chegaram dizendo “perdeu, perdeu” e foram atirando, um dos disparos atingiu o proprietário na cabeça e acertou o Sargento que estava comprando local, com um tiro na perna e outro no abdomen.

Os acusados em seguida se evadiram do local sem levar nada do estabelecimento.

Uma viatura do Samu foi acionada e ao chegar ao local, nada pode fazer por “Louro” que já se encontrava sem vida, o Sargento foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.



Policiais do 5° Batalhão isolaram a área para o trabalho dos peritos em criminalística, em seguida colheram informações e saíram em busca dos autores do crime.

