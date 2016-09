Tragédia na BR 364: Colisão entre carreta e dois carros de passeio termina com sete mortos e quatro feridos

O acidente aconteceu na altura do km 32 da BR 364 sentido Rio Branco/Porto Velho, próximo a ponte do Rio Iquiry e Complexo de Piscicultura Peixes da Amazônia.

De acordo com o que a Polícia Rodoviária Federal – PRF conseguiu apurar, o acidente envolveu um veículo pesado modelo carreta em que viaja um casal, motorista e a esposa, e dois veículos de passeio modelos Fiat Uno.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista de um dos veículo em que viajavam cinco pessoas sendo três da mesma família, sendo o motorista “Pai” a passageira ao lado “Mãe” no banco de trás o filho do casal e mais dois amigos.

Ao perde o controle do veículo o motorista avançou na contramão e bateu no segundo carro em que viajavam duas pessoas, em seguida os dois carros rodarão na pista quando a carreta que fazia o trajeto oposto bateu nos dois veículos passado por cima do carro em que estavam as cinco pessoas que tiveram morte instantânea.

As duas pessoas que viajavam no outro carro, uma sofreu ferimentos grave e a outra escoriação leve.

O casal que viajavam na carreta, a mulher sofreu múltiplas fraturas e foi socorrida pelo SAMU, mas morreu dentro da viatura ainda no local do acidente quando recebia socorro dos paramédicos.

O motorista da carreta ficou preso as ferragens do carro e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre é equipe do SAMU, sendo encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave morrendo horas depois quando era submetido a cirurgia de emergência.

A PRF não divulgou os nomes dos mortos e nem dos sobreviventes.

Selmo Melo