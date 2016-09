Mulher gravida leva três tiros no bairro Recantos do Buritis

Lorrani Silva Almeida de 20 anos, estava sentada na varanda da sua casa no bairro Recanto dos Buritis, na rua Heloa, na noite de sábado 17, quando um homem se aproximou e fez três disparos de arma de fogo.

A vítima foi atingida por dois tiros nas costa e um na perna, segundo parentes de Lorrani, ela esta gravida de 5 meses e ninguém soube informa porque da tentativa contra a vida dela.

Logo após efetuar os disparos o homem fugiu, policiais militares do 2º Batalhão estiveram no local na tentativa de colher mais informações, mas no local impera a lei do silêncio ninguém viu nada ninguém sabe de nada.

Segundo o medico do SAMU, o estado da vítima é grave e que ela precisou passar por cirurgia.

Selmo Melo