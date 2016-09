Brasil bate recorde de medalhas em Jogos Paralímpicos

O Brasil terminou em 8º lugar no quadro geral de medalhas dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Foram 72 medalhas, sendo 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. Apesar de ser o maior número já conquistado, não foi o suficiente para alcançar a meta prevista pelo Comitê Paralímpico Brasileiro antes da competição, de ficar entre os cinco primeiros em número de ouros.

Apesar de ter conquistado bem mais medalhas que nos jogos de Londres, em 2012, a colocação do Brasil neste ano foi pior porque há menos medalhas de ouro. Em Londres, o Brasil ficou em 7º lugar, com 43 medalhas no total, sendo 21 de ouro, 14 de prata e oito de bronze. O país também teve um crescimento no número de medalhistas, de 43 para 113.

O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, disse que, apesar de não ter atingido a meta de ficar entre os cinco primeiros colocados no quadro de medalhas, o Brasil teve um resultado muito positivo. “É a melhor participação brasileira em Jogos Paralímpicos. Sempre dissemos que era uma meta agressiva e ambiciosa. Mas era uma meta, não uma promessa”, afirmou.

A última medalha do Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro foi conquistada por Edneusa Dorta. Ela ficou em terceiro lugar na maratona feminina classe T12, para deficientes visuais, neste domingo (18/09).

A modalidade em que mais foram obtidas medalhas pelo Brasil foi o atletismo, com 33 no total. Na natação, os atletas brasileiros obtiveram 19. Houve ainda um aumento nas modalidades que conquistaram medalhas, de 7 em Londres para 13 no Rio. As quatro novatas são ciclismo, halterofilismo e vôlei, além da canoagem, que estreou nesta edição dos Jogos.

Na Paralimpíada do Rio, a China ficou em primeiro lugar, com 239 medalhas: 107 de ouro, 81 de prata e 51 de bronze. Em seguida, aparecem o Reino Unido, com 147 medalhas no total, Ucrânia, com 117, Estados Unidos, com 115, e Austrália, com 81 medalhas.