Governo convoca mais agentes penitenciários

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) em parceria com a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) retificou o Edital (SGA/Iapen nº 002/2016) que trata da convocação para entrega de documentos dos candidatos que, após a revisão da documentação apresentada, tiveram os requerimentos administrativos deferidos e estão classificados.

Para a entrega de documentos a seguir listados, os candidatos deverão comparecer até dia 22 de setembro de 2016, das 8h às 12h ou das 14h às 17h, ao Iapen situado na Avenida Getúlio Vargas, n° 1203, Bairro Bosque – Rio Branco.

Para a assinatura do contrato, os candidatos poderão obter informações referentes a este processo simplificado junto ao Iapen no telefone (68) 3223-2257, das 8 às 12h ou das 14 às 17h e também na Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br.

Relação dos documentos: