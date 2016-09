IML divulga nomes das vítimas do acidente fatal na 364

Na manhã desta segunda feira (19), a direção do Instituto Médico Legal de Rio Branco, divulgou a identidade das sete pessoas que morreram no fatal acidente ocorrido na tarde domingo.

Cinco eram da mesma família, que viajava em um carro de passeio que foi atingido por uma carreta.

No veículo menor estavam o casal Rony Sandro e Samirene, além dos três filhos do casal. Todos morreram no local do acidente.

Na carreta estava o motorista profissional Flávio Gilberto Zanetti e sua esposa Marlene Alves, naturais do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso, respectivamente.

O IML informou ainda que as famílias das vítimas que são de outros estados já foram contactados para seja feito o reconhecimento e posteriormente a liberação do cadaver.