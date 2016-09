TRE transportou mais de mil urnas para eleição em todo o Acre

No início do mês de setembro o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), concluiu o transporte das 1.175 urnas eletrônicas que serão utilizada na votação do dia 2 de outubro.

Nesta primeira etapa, o transporte ficou sob a responsabilidade do TRE, que utilizou a própria frota, reforçada por veículos alugados, para concluir o transporte.

A partir da próxima semana, segundo explicou o diretor geral Carlos Vinicius, começa o transporte das urnas para locais de difícil acesso, onde serão instaladas sessões na zonas rural de mais da metade das cidades do Acre.

Para esta etapa, o TRE vai contar com o apoio de helicópteros da Força Aérea Brasileira, veículos requisitados e contratados e barcos alugados.

Nos municípios mais isolados, que são Jordão, Santa Rosa, Porto Valter e Marechal Thaumaturgo, esse trabalho deve receber um reforço especial, uma vez que o número de sessões é grande, se levado em conta a quantidade de comunidades que precisam ser atendidas.

Ainda de acordo com Vinicius, em todos esses locais, o TRE vai disponibilizar urnas reservas que poderão ser usadas caso um equipamento apresente pane.