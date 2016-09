Senac abre 1.330 vagas em cursos nas duas Unidades Operativas de Rio Branco

O Senac está com inscrições abertas em mais de 40 cursos nas áreas de Gestão, Comércio, Informática, Gastronomia, Moda, Beleza e Saúde. A oferta de cursos é referente à agenda do quarto trimestre, no Núcleo de Educação Profissional – NEP e no Centro de Educacional Profissional – CEP. No total de 1.330 vagas, sendo 875 comerciais e 740 vagas pelo Programa Senac de Gratuidade – PSG.

Os cursos ofertados pelo CEP são: Técnico em Estética, Técnico em Enfermagem, Auxiliar em Saúde Bucal, Cuidador de Idoso, Cuidador Infantil, Aperfeiçoamento em Qualidade na Coleta de Sangue, Limpeza de Pele, Cabeleireiro, Manicure e Pedicure, Unhas Artísticas, Drenagem Linfática Corporal e Fácil, Costureiro, Aperfeiçoamento em Corte e Costura (Malha Fria), Técnico em Segurança do Trabalho, Técnicas de Salgadeiro, Preparação de Bolos e Tortas, Técnicas de Confeitaria e Técnicas de Produção de Sobremesa.

Os cursos ofertados pelo NEP são: Técnico em Administração, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística, Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Assistente de Pessoal, Recrutamento e Seleção, Operador de Telemarketing, Operador de Caixa, Operador de Supermercados, Excelência no Atendimento Público, Técnicas de Vendas, Frentista, Operador de Computador, Autocad 2D E 3D, Montador e Reparador de Computadores, Excel Avançado, Desenvolvimento de Sites Dinâmicos com WordPress , Formação Adobe CC Vídeo , Técnico em Informática para Internet e Web Designer.

Cursos Gratuitos

As vagas ofertadas através do Programa Senac de Gratuidade (PSG), destinam-se a candidatos que não possuem condições financeiras de custear seu curso, pessoas de baixa renda – cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse a 02 (dois) salários mínimos- na condição de alunos matriculados ou egressos do ensino fundamental ou médio, e trabalhadores empregados ou desempregados.

As inscrições serão realizadas entre os dias 12 a 25 de setembro, somente pelo portal: http://portal.ac.senac.br/. A lista com a 1ª convocação será divulgada a partir do dia 27 de setembro, logo o candidato selecionado terá três dias úteis para confirmar a sua matrícula. A seleção é feita através da legislação da educação profissional e os requisitos de acesso exigidos pela Instituição, para ingresso no curso escolhido.

O Senac é uma instituição subsidiada pelos empresários locais, com foco em atender as necessidades e demandas do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A matrícula e feita de forma presencial na Central de Atendimento da unidade escolhida.

Centro de Educação Profissional – CEP, fica localizado na Rua Alvorada, 777, Bosque. Contato: 68 – 3213-3000

Núcleo de Educação Profissional – NEP, fica localizado na Avenida Ceará, 3.285, Abraão Alab – Palácio do Comércio. Contato: 3301-5865