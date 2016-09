Palco giratório realiza o espetáculo “A GIGANTE” nesta segunda no teatrão

Nesta segunda – feira 19, o Palco Giratório do Sesc traz a Rio Branco Grande o espetáculo “A Gigantea”, da Cia carioca Les Trois Clés. Uma fábula dramática que será apresentada às 19h30 no Teatro Plácido de Castro. Entrada R$ 10 Usuários e R$ 5 Comerciários e Estudantes. O Evento faz parte do Sesc Aldeia Caiçuma das Artes.

O Espetáculo

O espetáculo se passa em um cenário desértico de um país imaginário, onde o menino Makou vive com sua mãe. Todos os dias ele sai à procura de água. Certa manhã, Makou é sequestrado por um tirano, líder de um exército de seres híbridos (homens/bestas), que o recrutam à força e o transformam em um menino soldado. Começa, então, sua luta por sobrevivência e seu nomadismo. A inocência o abandona, mas, em sonho ele procura reconquistar a infância e reencontrar A Gigantea, a raiz que fornece água, o ‘ouro azul’.

O Grupo

Sobre o Grupo – A Cia Les Trois Clés (As Três Chaves), fundada em 2006, tem quatro montagens autorais em seu repertório: O último passeio de Buster Keaton, Macondo, A gigantea e Silêncio. O grupo investiga as possibilidades de um teatro cujo principal veículo de expressão se situa além das palavras. Passou por vários países e festivais internacionais (França, Alemanha, Romênia, Brasil, Espanha, Nova Caledônia), recebendo um prêmio no Festival de Avignon e participando do Circuito Sesc Rio de Artes Cênicas.