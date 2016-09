Jorge Viana faz panfletagem nas ruas de Rio Branco em apoio a Marcus Alexandre

O senador Jorge Viana iniciou a semana promovendo uma panfletagem na Avenida Ceará para apoio à candidatura do prefeito Marcus Alexandre, em Rio Branco. Pela manhã bem cedo desta segunda-feira (19) ele conversou com motoristas e pedestres sobre as propostas de campanha e a importância de dar continuidade ao trabalho executado pelo Marcus na capital.

Como tem feito nas últimas eleições no Acre, o parlamentar diz que faz questão de trabalhar como militante e estar presente nas campanhas. Em Rio Branco tem participado de reuniões com a equipe de coordenação da candidatura de Marcus Alexandre, se faz presente em reuniões, grava programas de rádio e TV e ainda ajuda a organizar reuniões com os diversos setores da sociedade, como a que será realizada nesta quarta-feira (21), às 18 horas, no Afa Jardim, com pequenos empresários, engenheiros, técnicos e grupos ligados à engenharia. Na ocasião, Marcus Alexandre estará apresentando as propostas para o novo mandato.

Para Jorge Viana, mesmo estando bem à frente na última pesquisa Ibope com 62% das intenções de voto contra 27% da segunda colocada, a hora é de mais trabalho. “É hora de ter humildade, de estar em contato direto com as pessoas para construirmos essa vitória”, declarou.

Até o fim da campanha, o senador estará participando dessas e outras atividades de campanha na capital. “O material do Marcus está simples, até mais simples do que de muitos vereadores que estão aí gastando os tubos para se elegerem. Mas, tenho certeza que é com esse material simples, o contato direto com as pessoas, é que a gente faz a nova e boa política. Todo mundo pode ajudar nessa hora, não precisa esperar ser chamado”, defendeu.

Campanha no Juruá – Antes de chegar a Rio Branco, Jorge Viana participou de uma extensa agenda de apoio aos candidatos da Frente Popular no Juruá. Esteve em Cruzeiro do Sul, ao lado da candidata Carla Britto, gravou para o programa eleitoral e a acompanhou em visitas e reuniões. Para o senador, Carla e Marcus Alexandre são a maior inovação desta campanha municipal no Acre. “É impressionante o crescimento dela na campanha, o jeito diferente dela de fazer política, conhecendo as dificuldades, conversando com as pessoas”, avaliou.

O senador também participou de boas atividades de campanha em Porto Walter e de comícios com grande quantidade de público em Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo, ao lado de lideranças políticas e dos candidatos de cada município. “Foram comícios gigantescos, que ninguém mais estava acostumado a ver. Muito bonito ver toda essa mobilização no Juruá”, destacou.