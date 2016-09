Carro de agente penitenciário pega fogo; suspeita de novo ataque

Um veículo de propriedade de um agente penitenciário foi incendiado na manhã desta segunda feira (19), na Rua Jaçanã, no bairro Adalberto Sena.

O nome do proprietário não foi divulgado, mas vizinhos disseram que o agente ao perceber as chamas, teria ligado o ato aos ataques criminosos que destruiram carros e o patrimonio público no mês de agosto.

A família do agente ainda chegou a acionar uma guarnição do Corpo de Bombeiros, que ao chegar ao local, nada pode fazer para evitar a perda total do carro.