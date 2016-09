Conab inicia fiscalização de produtos do extrativismo no Acre

A Companhia Nacional de Abastecimento ( Conab) fiscaliza até o próximo dia 30 de setembro seringueiros e coletores de açaí no Acre, Amazonas e Rondônia. O alvo são os produtores beneficiados pela Política de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade, o PGMP-BIO. O programa garante ao extrativista um preço mínimo para produtos que ajudam na conservação do meio ambiente. Açaí, andiroba, babaçu, borracha e castanha do Brasil estão na lista.





Durante a fiscalização, os técnicos da Conab fazem visitas aos locais indicados como de extração, registram as coordenadas geográficas e fotografam. O objetivo é identificar se o produtor atua realmente como extrativista. Associações e cooperativas que receberam a subvenção também são visitadas para que os técnicos confirmem o repasse do recurso aos extrativistas.

Para o gerente de Supervisão Técnico-Operacional da companhia, Danival Alkmim, ainda falta conscientização e divulgação do programa. Segundo ele, as irregularidades não são frequentes. Se alguma irregularidade for confirmada, o extrativista tem que devolver o dinheiro recebido indevidamente e pode ficar até dois anos sem participar de programas do governo federal.

Se a venda do produtor ocorrer abaixo do preço mínimo estabelecido pelo governo federal, o extrativista recebe um complemento financeiro. Para isso, deve apresentar a nota fiscal na Conab. Os extrativistas da borracha serão fiscalizados nos três estados. No Amazonas, a vistoria inclui os extrativistas de açaí.