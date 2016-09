Torcedora que ficou seminua em jogo do Fla bomba na web

A torcedora fanática do Flamengo que causou nas arquibancadas do Pacaembu, neste domingo (18), quando o rubro-negro derrotou o Figueirense por 2 a 0, virou assunto após mostrar seu amor ao clube carioca seminua no estádio.

Kamilla Barzagli, que tem uma tatuagem do escudo do Flamengo no lado direito do peito, como bem destacou o jornal Extra, chamou atenção no estádio. Ela estava com os seios de fora. E não foi a primeira vez que Kamilla fez isso. A fã foi do mesmo jeito em outras partidas do rubro-negro.

Nas redes sociais, a torcedora, que se diz modelo e dançarina, possui várias fotografias que mostram o seu amor ao Flamengo e também o alvoroço que ela causa. Além disso, a musa coleciona fotos com famosos no Instagram.