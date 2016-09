PF prende professor por prática de crime eleitoral em Cruzeiro do Sul

A Polícia Federal de Cruzeiro do Sul (AC) prendeu em flagrante na última sexta-feira (16), por volta das 18h, o professor A. A. S, de 27 anos, suspeito de prática de crime eleitoral. O homem estava distribuindo combustível para abastecer motocicletas de terceiros em suposta troca de apoio político.

A abordagem policial foi realizada em um posto de gasolina localizado na Avenida Coronel Mâncio Lima, no momento em que as motos estavam sendo abastecidas. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal, e autuado em flagrante pelo crime previsto no Art. 299 do Código Eleitoral, que diz que dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita.

O professor foi liberado no sábado (17), após o pagamento de fiança, estipulada no valor de 10 salários mínimos.