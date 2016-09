Evento “Não Escolhi, mas Estou Esperando” viraliza nas redes sociais

O bonde dos solteiros está com os dias contados. No último fim de semana, o evento no Facebook “Não escolhi, mas estou esperando” viralizou nas redes sociais, com mais de 85 mil interessados e 265 mil pessoas confirmadas. A página – que era somente uma sátira da expressão “Eu escolhi esperar” – virou um grande divulgador de pessoas solteiras. Um verdadeiro Tinder, só que na rede social de Mark Zuckerberg.

O criador do evento é o paulista Igor Moretto, 23 anos, que acabou criando um grupo fechado para poder monitorar melhor as publicações. O sucesso é evidente: já são mais de 35 mil membros em um dia. “Tudo aconteceu muito rápido essa semana, então eu não tive tempo de controlar muito bem o evento, mas já conversei com várias pessoas que agora estão me ajudando a moderar os posts”.

O “Não Escolhi, Mas Estou Esperando” virou uma grande central de relacionamentos: amigos têm anunciado seus conhecidos, procurando um caso novo. “Eu estou gostando de ver as pessoas defendendo umas as outras, principalmente em casos de preconceito, já que virou uma coisa meio focada na imagem. Não sei se virou um Tinder público, porque não sei se as pessoas realmente estão levando a serio as propostas de namoro”, acredita, entre risos.

A grande verdade é que as pessoas gostam de rir de estarem “encalhadas”. “Não tenho muito o que falar sobre esses virais, eu pouco acompanho. Mas acho que isso é aquela coisa de rir da própria desgraça, e esse tipo de sentimento é uma coisa que todo mundo tem em comum”, conta o jovem que trabalha com produção de conteúdo no Animagos.com.br.

Então, partiu encontrar sua cara-metade?