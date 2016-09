Coluna Bom Dia

Jogando contra

Em época de eleição, vale tudo em busca de votos? Até jogar contra a economia do Estado? Valeria até mesmo prejudicar centenas de pessoas que se esforçam para diversificar a base produtiva do estado com a melhor tecnologia? Parece que um determinado site na internet pensa que sim e vem investindo pesado em atacar a empresa Peixes da Amazônia com boatos e intrigas.

Capital

Desta forma, o aumento de capital da empresa, que deveria ser visto como sua consolidação, tal como acontece em qualquer empresa do mundo, no Acre vira suposta evidência negativa. Porque aqui, para alguns que só querem o pior, crescer e desenvolver são pecado.

Mercado

Na verdade, como mentira tem perna curta, ontem mesmo, quando saiu a denúncia no site acreano de que a Peixes da Amazônia estaria mal das pernas, a imprensa de Rondônia estampava a seguinte manchete: “Enquanto piscicultores de Rondônia amargam prejuízo com pirarucu, Acre comemora parceria com rede Pão de Açúcar”.

Peixes

No estado vizinho, sem estrutura de produção, processamento e comercialização, sobra peixe, não há mercado e os produtores estão apelando a prefeitos que incluam o peixe na merenda escolar, para que não quebrem.

Lá e cá

Segundo matéria da imprensa rondoniense, “sem tradição na piscicultura, a força política dos representantes do Acre acabou vencendo a queda de braço com outros estados da Federação. Rondônia, por exemplo, amarga prejuízo com a criação do pirarucu”. Prossegue: “Matéria publicada na revista Exame deste mês de setembro destaca o crescimento da indústria Peixes da Amazônia no estado do Acre na venda do pirarucu para a rede de supermercados Pão de Açúcar”.

Pirarucu

Diz a matéria de Rondônia que, naquele estado, “sem mercado e sem indústria, muitos produtores estão recorrendo ao governo para tentar incluir o pescado na alimentação escolar. Em Cacaulândia, dezenas de produtores estão com centenas de peixes prontos para o abate, mas sem mercado garantido”.

Quanto pior

Mas aqui, há um site que vê o mercado informal acreano maior que o de Rondônia, a ponto dos produtores não precisarem de industrialização e de uso de frigorífico industrial. Ou seja, a defesa é a da pedra do mercado, como há 50 anos.

Por isso

Talvez seja por pensar dessa forma que a oposição não consegue vencer eleições no Estado, com apoio de pessoas que só veem e só querem desgraças, para as quais o desenvolvimento e a tecnologia são ameaças a seus interesses pequenos e fechados.

“Refugiados”

O presidente Temer conhece tão pouco do país que foi dizer na ONU que o Brasil recebeu mais de 85 mil refugiados, incluindo nessa conta os milhares de haitianos que aqui aportaram em busca de vida melhor. Pois está errado. Eles podem ser imigrantes ilegais, vindos de um país devastado por desastres naturais, como terremoto, mas não são refugiados.

Erro

Refugiados seriam os sírios e palestinos que deveriam vir para o país, mas que tiveram a negociação barreada pela política externa incompreensível de José Serra, o homem que acredita que a Argentina faça parte dos BRICS. Ou seja, Temer multiplicou por dez os reais 8.800 refugiados e passou vergonha, mais uma vez, fora do país.

Haitianos

Aliás, grande parte dos haitianos que aqui chegaram já está indo embora, desta vez, tentando entrar nos Estados Unidos, via México, usando o passaporte provisório dado pelo governo brasileiro, como a coluna mostrou na última semana. Mas, o presidente Temer, que desarticulou a secretaria de Direitos Humanos, também não deve saber disso.

Promessas

O prefeito Marcus Alexandre deu a receita de como fazer campanha em tempos de crise econômica, durante entrevista na TV Acre. “Prometer pouco e fazer muito”, disse ele. Já sua adversária é especialista em promessas.

Desistência?

Um boato correu ontem a cidade, dando conta da possível desistência de Raimundo Vaz à candidatura de prefeito. No final da tarde, ele permanecia na campanha, mas com muita mágoa e decepcionado.

Mágoa

A mágoa maior de Raimundo Vaz é que ele trocou uma campanha mais tranquila para a reeleição pela aventura de disputar a prefeitura encantado pelo canto da sereia da missionária Antônia Lúcia, de uma estrutura maior que a da Frente Popular. Está esperando até agora. Não recebeu nada.

Maná

O maná do deserto não caiu sobre sua candidatura, a missionária se escafedeu e ele agora carrega a duras penas uma campanha sem dinheiro, sem apoio, sem estrutura.

Silas

Não é só aqui que o milagre da multiplicação dos votos está em falta. Em Manaus, o deputado Silas Câmara, marido de Antônia Lúcia, amarga o quarto lugar na disputa à prefeitura, com 6% dos votos. Está sendo reduzido ao seu próprio tamanho, o que pode ser a pá de cal à pretensa candidatura ao Senado em 2018.

Esquina

O senador Jorge Viana amanheceu a segunda-feira animado, fazendo campanha para Marcus Alexandre na esquina da Agroboi.

Interior

Já os principais caciques da oposição, quem sabe no embalo da pesquisa do Ibope, partiram para o interior, nos municípios onde seus candidatos têm mais chances.

Chuva

Tal como previsto, choveu a cântaros ontem no Alto Acre. Isso significa que vem aí um repiquete no Rio Acre, na Capital, capaz de fazer flutuar a balsa que descerá com os derrotados depois do dia 2.

Mulheres

As mulheres representam 51% do eleitorado acreano, ou 271,85º eleitoras, mais que os 260.598 homens. Não estão computadas, infelizmente, as opções de identidade sexual, que criariam outras alternativas de gênero, em nome da diversidade.

Não recebeu

O diretório do PT no Acre ainda não recebeu a recomendação de promover a defesa de Lula e nem os pontos a serem abordados nessa iniciativa. A informação é do presidente Ermício Sena.

Prisão

E em Cruzeiro do Sul aconteceu a primeira prisão por crime eleitoral de troca de votos por gasolina, com a detenção de um professor que não teve o nome divulgado. Sempre Cruzeiro do Sul.

Esperança

Em Minas Gerais, o prefeito de Montes Claros, Ruy Muniz, que está foragido depois de ter a prisão decretada na última semana, conseguiu na Justiça uma liminar para que possa continuar a concorrer à reeleição sem o risco de ir para a cadeia até o dia do pleito. Quem sabe algum dos presos aqui no Acre não tenta coisa semelhante? É cada uma.

Foi ele

Ruy Muniz foi aquele prefeito preso um dia depois que sua esposa deputada Raquel Muniz o apontou como exemplo de ética e honestidade ao votar pelo impeachment de Dilma. É do PSDB.

Campanha

Não seria interessante que o diligente diretor do DETRAN Acre, Pedro Longo, pensasse em uma campanha específica para a juventude? Ontem começou a semana da educação no Trânsito.

Vírgula

A Associação Brasileira de Imprensa está lançando campanha para comemorar os 100 anos da vírgula. Isso mesmo, esse sinal tão importante está completando um século apenas.

Sinal

Exemplo da importância da vírgula. Na frase “se o homem soubesse o valor que tem a mulher andaria de quatro à sua procura”, se você for mulher, certamente colocou a vírgula depois de MULHER… Se você for homem, colocou a vírgula depois de TEM… Pois é.

Redes

O governador Tião Viana está muito bem nas redes sociais, sem usar quaisquer tipos de promoção de páginas: Total em todas as redes 69.466 pessoas seguem o perfil do governador. Assim divididas: Facebook 42.765; Twitter 25.200; Instagram 1.502.

Cem mil

Entre os dias 12 a 18 de setembro, houve um envolvimento de 100.947 pessoas alcançadas com as publicações de Tião Viana. É muita coisa.

Sangue

O fim de semana foi sangrento em Rio Branco e vários municípios, mas duas ocorrências devem ser registrados. O ferimento do sargento que estava no mercado na Rua do Divisor, no bairro Eldorado, e do flanelinha do Shopping Via Verde.

Inferno

Há tempos a coluna denuncia que o entorno do Shopping está se tornando um inferno para pedestres – estes em geral jovens que vão passear na região ou estudantes das universidades próximas. Um dia depois da morte do flanelinha, a polícia fez uma operação e ao menos espantou os praticantes de rachas e som alto das proximidades.

Circunstâncias

O sargento da PM foi ferido em circunstâncias estranhas lembrando muito a ocorrência de outro policial em um açougue no bairro Esperança. Esse negócio de um bando armado entrar em um estabelecimento comercial gritando e atirando…

Passagem

Angelim ocupou ontem a Tribuna da Câmara para criticar os preços da passagem aérea para Rio Branco. “Pagamos 2.257 reais numa passagem na semana passada”, disse ele ao ressaltar a necessidade de intervenção pública nessa questão.

Bancando?

O chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse ontem ter a expectativa de que seja aprovada até o fim deste ano a proposta de emenda à Constituição 241, que estabelece medidas para o corte dos gastos públicos. O ministro já teria a sinalização parlamentar favorável em número suficiente para que a medida passe com folga. Mas difícil é o PMDB bancar um programa desses.