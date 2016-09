Dupla é presa com drogas no bairro Recanto dos Buritis

Evanílson correia Valdez de 26 anos e Kelvin Lima da Silva de 24 anos, estavam em uma motocicleta na travessa do pescador no bairro Santa Inês, quando foram abordados por uma patrulha do Segundo Batalhão, eles estavam com uma sacola com barrilha, solução de bateria, uma balança de precisão algema e 100 reais em dinheiro.

Em uma conversa com a dupla, eles levaram os policiais em uma casa no bairro Recanto dos Buritis na travessa Aldenor de Souza, onde eles entregaram onde estava a droga que seria misturada com os produtos que foram aprendidos com eles.

Os dois foram presos e levados para delegacia de flagrante, onde serão indiciados por tráfico de drogas.

Selmo Melo