Menor é apreendido com drogas no bairro Caladinho

Um menor de 17 anos foi apreendido por policiais do 5º Batalhão na noite dessa segunda-feira 19, com seis papelotes de cocaína e seis trouxinhas de pasta básica de cocaína.

Segundo a guarnição que apreendeu o menor, ele vinha saindo do bairro Caladinho em uma bicicleta com a droga na cesta, foi quando os policiais fizeram o retorno e quando chegou na rua João Minas Coelho no bairro Montanhês, mandaram ele parar e encontraram a droga.

Ele foi detido e levado para delegacia do menor, onde será ouvido pelo delegado e que tomara as medidas cabíveis sobre o caso.

Selmo Melo