Acre é um dos que cresceram em solidez fiscal, mostra Ranking de Competividade

O estado de Roraima é o campeão em solidez fiscal em 2016, segundo um estudo do “Ranking de Competitividade 2016″, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Tendências Consultoria e a Economist Intelligence Group, divulgado ontem em São Paulo. O Acre é um dos últimos, à frente apenas de Rio Grande do Sul e Minas Gerais –este o último colocado.

Entretanto, segundo o estudo, Acre e Tocantins tiveram significativos avanços, subindo 19 e 18 posições, respectivamente. Na parte de cima depois de Roraima aparecem Pará e Mato Grosso do Sul.

O grau de “solidez fiscal” indica a qualidade na gestão das contas públicas, e avalia os estados com base em seis indicadores: capacidade de investimento; resultado nominal; solvência fiscal; sucesso da execução orçamentária; autonomia fiscal e resultado primário.

O Amapá foi o estado que mais evoluiu em relação ao ano anterior, passando de 26º colocado em 2015 para 4º em 2016. Outros estados também tiveram uma melhora significativa, como o Rio Grande do Norte, que subiu 19 posições, e Roraima, que avançou