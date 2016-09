Tião Viana cobra de Temer R$ 26 milhões pela ajuda aos haitianos

O governador Tião Viana afirmou hoje, na linha do pronunciamento do presidente Temer sobre a questão dos refugiados que fez na ONU, que o governo federal ainda deve R$ 26 milhões ao Acre, referentes a reembolso dos gastos realizados com o acolhimento dos haitianos no Estado, na crise migratória de 2014.

Tião Viana lembrou que mais de 50 mil haitianos cruzaram a fronteira acreana e receberam aqui toda a ajuda humanitária possível, com a estrutura custeada basicamente pelo governo estadual, e com promessa nunca cumprida de reembolso federal, que é quem deveria constitucionalmente se encarregar do problema.

Tião Viana disse que talvez agora, com a preocupação demonstrada por Temer na ONU, a União enfim assuma sua responsabilidade e reembolse o Acre das despesas realizadas. Hoje praticamente já não há haitianos no Estado e eles já estão deixando o Brasil, em grande parte, em busca de alcançar os Estados Unidos,