Governo só pode avalizar R$ 8,5 bilhões aos Estados

Ministro da Fazenda havia cogitado cerca de R$ 20 bilhões, mas o restante já foi utilizado. O governador acreano Tião Viana considerou viável a alternativa apresentada pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles, de dar aval a R$ 20 bilhões de empréstimos para ajudar os Estados que ameaçam decretar estado de calamidade financeira, Para ele, a proposta poderia, de imediato, atender aos interesses dos governadores, desde que fosse mais bem formulada e sem tantas condicionantes. Entretanto, hoje mesmo já ficou comprovado que sequer essa alternativa o governo federal estaria disposto a bancar. Na prática, o dinheiro disponível para os estados seria de apenas R$ 8,5 bilhões. O restante, já foi utilizado. O próprio ministro Meirelles reconheceu que metade dos recursos já está comprometida.

Além disso, dos 27 Estados da Federação, apenas 16 possuem condições de adquirir empréstimos do Tesouro e todos já realizaram pedidos à secretaria ligada ao Ministério da Fazenda. Agora, o governo irá analisar caso a caso os pedidos. O Acre, entretanto, é um dos estados que está adimplente com a União e que, em tese, poderia receber os recursos.

A proposta de Meirelles também dividiu opinião entre os governadores. Enquanto governadores de Estados do Sul e Sudeste, como São Paulo, Santa Catarina e Paraná anunciaram que pretendem utilizar a ferramenta, representantes da região Nordeste, alegam que isso não resolve o problema.

Esse grupo argumenta que a maior dificuldade é o pagamento do custeio da máquina, despesas como folha e fornecedores, o que não pode ser feito por meio de novos empréstimos no sistema financeiro, já que o dinheiro é carimbado para investimentos. “Isso é dar um remédio para quem não está doente”, disse o secretário de Fazenda do Rio Grande do Norte e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Fazenda (Consefaz), André Horta.

Os Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste dizem ainda que a renegociação das dívidas feita por meio de Projeto de Lei em tramitação no Congresso concedeu ajuda financeira direta e beneficiou principalmente as regiões Sudeste e Sul.

Há ainda as exigências do Tesouro que dificultam a aquisição de novos empréstimos. Entre as obrigações, os Estados precisam ter nota de crédito A ou B, o que exclui dez Estados, o que não é o caso do Acre, no momento. O Tesouro exige ainda que os entes tenham um endividamento menor do que duas vezes a receita corrente líquida. A Fazenda não deverá mudar esses critérios para atender um número maior de Estados. Segundo um técnico, a porta está fechada para quem não está em dia com as obrigações fiscais. “A União não vai se arriscar a conceder um empréstimo se achar que há um risco de não pagamento”, afirmou. A análise dentro do Ministério é a de que o governo precisa mostrar rigor fiscal maior.

Segundo ele, o governo federal pretende usar todo esse espaço para dar aval aos Estados que têm condições técnicas de tomar empréstimo.