Número de desempregados chega a quase 10 mi em um ano

O número de desempregados no Brasil chegou a quase 10 milhões no trimestre de setembro a novembro do ano passado.

Dados do IBGE mostram que houve um aumento de 41,5% se comparado ao mesmo trimestre de 2014 com 2,7 milhões de desempregados a mais.

De acordo com o Jornal Interativo, o total de pessoas sem emprego é o maior já registrado pelo IBGE desde o início da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua mensal, em 2012.

A taxa de desemprego no trimestre de setembro a novembro do ano passado foi de 9%, a maior para o período desde 2012, quando o IBGE começou a fazer a pesquisa.

O IBGE tem outra pesquisa de desemprego, a PME (Pesquisa Mensal de Emprego), que mede a taxa mês a mês, com base em seis regiões metropolitanas. Em 2015, o desemprego teve média de 6,8%.

Paralelamente à saída do mercado de trabalho, o número de trabalhadores por conta própria cresceu 4,5% nos três meses até novembro, em relação ao mesmo período de 2014, o que representa 969 mil pessoas a mais.