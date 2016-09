TRE-AC divulga locais de justificativa de voto

Dúvida

Eleitores que têm dúvida sobre seu local de votação podem consultar as listas publicadas no portal do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), no banner Locais de Votação, com acesso direto no seguinte endereço: http://www.tre-ac.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/locais-de-votacao. Para realizar a consulta, basta informar o número da zona e da seção eleitoral.

A partir do dia 28 de setembro, o TRE-AC disponibilizará o Disque Eleições, por meio do número 0800 642 2227. O telefone de atendimento será mais um canal de comunicação do eleitor para descobrir o local de votação e outras informações.