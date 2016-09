Palmeiras tem caminho mais fácil que Fla em casa e fora

Brigando ponto a ponto pelo título do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo terão, até o fim do torneio, sequências diferentes em relação à dificuldade que cada um enfrentará. No caso alviverde, ela será, teoricamente, mais fácil se pegarmos as posições e pontuações atuais de seus rivais.

Nos últimos doze jogos, ambas as equipes atuarão seis vezes como mandante e outras seis como visitante. O atual líder do Brasileirão com 51 pontos ganhos receberá Coritiba, Cruzeiro, Sport, Internacional, Botafogo e Chapecoense no Allianz Parque.

Somados, os seis clubes possuem 196 pontos conquistados até aqui no Nacional. Número menor que o dos rivas rubro-negros. O Fla receberá – seja no Maracanã, em Cariacica ou qualquer outro estádio – Cruzeiro, Santa Cruz, Corinthians, Botafogo, Coritiba e Santos. Total: 210 pontos.

Mesmo caso dos adversários que os dois primeiros colocados enfrentarão longe de seus domínios e torcida. No caso do Palmeiras, que visita Santa Cruz, América-MG, Figueirense, Santos, Atlético-MG e Vitória, ele jogará contra três times da zona de rebaixamento, além de outro que briga na parte de baixo da tabela.

Já o Flamengo terá pela frente São Paulo, Fluminense, Inter, Atlético-MG, América-MG e Atlético-PR. Diferentemente do rival paulista, apenas dois que ocupam alguma posição dentro do Z-4. Somados, os adversários flamenguistas têm 201 pontos conquistados.

Antes de seguirem seus rumos no Campeonato Brasileiro, porém, ambas as equipes têm compromissos por copas no meio de semana. Na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Palmeiras visita o Botafogo-PB pela Copa do Brasil. No mesmo dia, mas às 21h45 (de Brasília), o Fla joga no Chile contra o Palestino pela Copa Sul-Americana. Com informações do ESPN.

Jogos do Palmeiras Time Casa ou Fora Posição Pontuação Coritiba casa 13º 33 Santa Cruz fora 19º 23 América-MG fora 20º 15 Cruzeiro casa 15º 30 Figueirense fora 17º 28 Sport casa 14º 30 Santos fora 4º 45 Internacional casa 18º 28 Atlético-MG fora 3º 46 Botafogo casa 9º 38 Chapecoense casa 10º 38 Vitória fora 16º 29