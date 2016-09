Polícia Civil deflagra Operação Nova Era ll e prende 14 pessoas

A Polícia Civil iniciou na madrugada da última quinta-feira, 15, a 2ª fase da Operação Nova Era, em Porto Acre. Após dois meses de investigação, foi dado cumprimento a 14 medidas judiciais, sendo quatro mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. Ao todo, 14 pessoas foram presas, além de dois menores apreendidos por envolvimento em crimes de roubo, tráfico e associação para o tráfico.

A ação policial contou com o planejamento do Departamento de Inteligência e participação direta de todo efetivo daquele município. Foram apreendidas drogas, vasto material eletroeletrônico, moeda internacional, dinheiro, aparelhos de ar condicionado e munições intactas, além de tabelas de controle do que era vendido.

“Intensificamos as investigações aqui para identificar e tirar de circulação pessoas com envolvimento em delitos, principalmente ligados ao tráfico de drogas e organizações criminosas”, destacou o delegado Rafael Pimentel.