Nível do rio Acre continua subindo. Choveu muito e vai chover mais nos próximos dias

Nas últimas 24 horas, choveu em todos os municípios do estado, mas os maiores volumes ocorreram nos vales dos rios Acre, Iaco, Macauã, Caeté, Purus, Envira, Muru, Tarauacá e Liberdade.



Na última segunda-feira (19/9/2016) foram registrados, em ordem decrescente de volume de chuvas:

– 57,0mm, em Sena Madureira;

– 39,2mm, em Xapuri;

– 32,0mm, em Epitaciolândia;

– 29,6mm, no Parque Estadual do Chandless;

– 28,6mm, em Brasileia;

– 25,8mm, em Tarauacá;

– 21,8mm, em Jordão;

– 20,6mm, em Cruzeiro do Sul;

– 19,6mm, em Capixaba;

– 16,0mm, em Mâncio Lima;

– 15,6mm, em Feijó;

– 9,6mm, em Rio Branco.

No entanto, choveu acima desses valores em algumas áreas onde não há estação de registro pluviométrico, como pode ser observado pelas imagens de satélite que nos dão uma estimativa muito aproximada do que ocorreu no estado.

RIO ACRE JÁ ATINGIU 1,57m NA CAPITAL

O nível do rio Acre começou a subir desde a noite do último sábado e, no final da manhã desta terça-feira, 20 de setembro, já atingia 1,57m. É bom lembrar que esta subida não reflete as chuvas que caíram nas últimas 24 horas, mas as que caíram na semana passada, entre quarta-feira e quinta-feira, que só agora estão chegando na capital acreana.

Nas cidades de Xapuri e Brasileia, o nível do rio continua subindo e, com as últimas chuvas, aumentará ainda mais seu volume.



Portanto, durante esta semana, seu nível, em Rio Branco continuará a subir, descartando qualquer possibilidade de prolongamento da seca severa que atingiu a região. Os níveis dos demais rios do estado também começarão a se elevar a partir desta semana.

Como O Tempo Aqui já anunciou na semana passada, o adeus à estiagem deste inverno de 2016, está garantido, o que não significa que o nível dos rios não volte a baixar momentaneamente, sem, no entanto, atingir novamente valores tão baixos.

TEM MAIS CHUVAS NESTA SEMANA

Pulsos úmidos vindos do Atlântico e a chegada de mais uma frente fria de fraca intensidade provocarão mais chuvas durante esta semana em todo o Acre, principalmente, a partir da próxima sexta-feira.

Em algumas áreas, poderão ocorrer temporais, com chuvas fortes e volumosas, raios e ventanias.

É bastante provável que o mês de setembro encerre com chuvas acima da média climatológica.