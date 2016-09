Advogado diz que prefeitos estão tranquilos, apesar de presos

O advogado Wilian Queirós, que atua na defesa do prefeito de Bujari, Tonheiro Ramos (PT), preso no último dia 14 acusado de desvio 2 milhões em recursos públicos, disse que seu cliente pode ganhar a liberdade ainda esta semana.

Os prefeitos estão presos no Quartel do BOPE, em Rio Branco, por ordem do desembargador Roberto Barros.

Além de Tonheiro, estão presos Rivelino Mota (PR), de Santa Rosa do Purus e Roney Firmino (PR), de Plácido de Castro.

Os três gestores estão em um alojamento do quartel, onde segundo o advogado, as acomodações são muito boas.

“Eles estão juntos na BOPE, em um espaço muito bom, confortável”, disse Queirós.

Ainda de acordo com o advogado, Tonheiro pode ganhar a liberdade ainda essa semana, uma vez que o pleno do Tribunal de Justiça deve apreciar nesta quarta feira (20), a decisão monocrática que determinou a prisão do gestor.