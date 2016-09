Acre colhe resultados das políticas públicas com geração de empregos

Na última sexta-feira, 16, o Acre foi apontado como um dos três únicos Estados do Brasil a gerar mais empregos do que fechar postos de trabalho. Os dados foram apresentados pela Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho. Se em 2014, o Acre possuía 133.161 pessoas com empregos formais, em 2015 esse número saltou para 136.011.

O resultado apresenta não só um crescimento dos setores produtivos e de prestação de serviços do Acre, mas representa os frutos de um projeto de governo que realizou esforços para estruturar o estado e deixá-lo apto a acompanhar o desenvolvimento do mercado financeiro. Um resultado que busca se consolidar com o governador Tião Viana, que tem se esforçado pelo desenvolvimento econômico do Acre focando na industrialização e no avanço das cadeias produtivas.

As políticas públicas estruturantes trouxeram resultados expressivos. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), a proporção de pessoas extremamente pobres no Acre caiu de 26,6% em 2004 para 10,2% em 2014. Ainda segundo a Pnad, 75,6% da população do Acre vive em municípios de médio e alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com base em dados divulgados em 2010.

Para o governador Tião Viana, o projeto de desenvolvimento econômico do Acre teria de ser aliado aos eixos de desenvolvimento social e preservação ambiental. Os resultados são claros: se em 1999 o Produto Interno Bruto do Acre (PIB) era de R$ 1,87 bilhão, em 2013 esse número saltou para R$ 11,4 bilhões. O índice de desmatamento também reduziu drasticamente, o que, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Nacionais (Inpe), foram 10% a menos referente a dezembro de 2015.

Um novo Acre

A escolha do slogan “Novo Acre – Governo Parceiro, Povo Empreendedor” foi promissor para o segundo mandato de Tião Viana. Mesmo com a crise econômica e política que o país passa, responsável pela redução de mais de 1,5 milhão de postos de trabalho em 2015, o investimento no setor produtivo pelo governo do Estado não parou.

“O grande papel do governo foi olhar o Estado de forma ampla e entender que todos os setores são importantes. O governador tomou a decisão correta de investir na base produtiva rural do Estado, além de impulsionar a industrialização, e esses resultados começam a ser sentidos hoje”, conta Márcio Veríssimo, secretário de Estado de Planejamento.

Entre os resultados práticos para a economia do Acre, destacam-se a piscicultura, com a criação de mais de cinco mil tanques comunitários, e a construção do complexo Peixes da Amazônia, o maior do país a unir laboratório de alevinos, fábrica de ração e frigorífico.

O frigorífico de suinocultura em Brasileia, Dom Porquito, também se destaca, gerando centenas de empregos direta e indiretamente junto da consolidada AcreAves. O call center da empresa Contax também foi um esforço pessoal de Tião Viana ainda quando senador, trazendo novas oportunidades para outras centenas de jovens.

O governo do Acre resiste como pode ao corte de recursos federais, demonstrando competência na gestão de trabalho. A plataforma de investimento viabilizada ainda na primeira gestão permitiu que o segundo mandato de Tião Viana se iniciasse com R$ 1,8 bilhão em caixa. Somente para 2016 a expectativa é de R$ 700 milhões investidos em projetos estruturais em todos os setores, mantendo a competitividade do Acre e seus esforços por um mercado economicamente ativo, com geração de mais emprego e renda.