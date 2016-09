PRF apreende veículo roubado e motorista é detido em flagrante na BR-364

Um homem de 29 anos foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) na tarde desta terça-feira (20) após ser flagrado em um veículo roubado, na BR-364, em Rio Branco. O veículo Nissan/Frontier tinha um registro de roubo e furto em aberto desde 2013, no Distrito Federal, e apresentava sinais de adulteração no chassi e nos vidros.

Durante a fiscalização, os policiais rodoviários federais identificaram ainda que a documentação do veículo também apresentava indícios de falsificação. O CRLV da caminhonete fazia parte de um lote de documentos furtados na cidade de Porto Nacional, no Tocantins, conforme pesquisas realizadas pela equipe.

Este já é o 15º veículo recuperado pela PRF nas rodovias do Acre de janeiro a setembro deste ano. De acordo com informações do condutor, a caminhonete foi comprada em Porto Velho (RO) por R$ 35 mil. A ocorrência foi encaminhada para as providências legais na Polícia Judiciária.