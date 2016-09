Homem é assassinado com três tiros no bairro Belo Jardim

Mais um homicídio na cidade de Rio Branco, desta vez no bairro Belo Jardim II, no ramal da Zezé.

Segundo informações da polícia militar, Antônio Pereira da Silva de 50 anos, estava dormindo com sua esposa e uma filha de um ano e seis meses por volta das 22 horas, dessa terça-feira 20, quando três homens arrombaram a porta e já foram atirando contra a vítima que não teve como ser defender, ele foi atingido com três tiros sendo um na cabeça, outro no pescoço e um no ombro, logo depois os três assassinos fugiram.

De acordo com os vizinhos, eles escuraram os disparos de arma de fogo mas quando saíram na rua não viram ninguém, uma ambulância do SAMU ainda foi acionada mas quando chegou no local a vítima já estava em óbito.

Policiais do Segundo Batalhão foram até o local isolaram a área até a chagada dos peritos do IML, Segundo os vizinhos de Antônio, ele era uma pessoa boa que não mexia com ninguém mas era viciado em droga, a suspeita da polícia é de que foi acerto de contas, que ele estaria devendo os traficantes da área, e como ele não pagou a droga, foi morto.

Esse e mais um caso para Delegacia de Homicídio resolver.

Selmo Melo