Coluna Bom Dia

Alfabetização

Poucas coisas dão mais prazer ao governador Tião Viana do que visitar as turmas de alunos do Projeto Quero Ler, que prevê zerar o analfabetismo no Acre, ao fim de seu governo. Ontem, ele realizou a 72ª visita a uma turma de estudantes.

Motivação

O governador, para motivar os estudantes, contou do livro que está lendo, sobre a vida secreta de Dom Pedro 1º. Contou a passagem do casamento do imperador com a Princesa Leopoldina e de como, depois das bodas, na frente da corte foram despidos e entraram debaixo dos lençóis.

Só lendo

O governador disse que, para saber o que o imperador fez com a Princesa Leopoldina debaixo dos lençóis, só aprendendo a ler para verificar no próprio livro. Arrancou risadas e pelo menos um aluno disse que vai estudar ainda mais para descobrir essa encrenca.

Carro

Tião também disse que vai sortear um carro entre os estudantes do Quero Ler que efetivamente aprenderem a escrita e a leitura e para os demais vai facilitar o acesso ao programa de Pequenos Negócios do governo, para que tenham a independência financeira.

Julgamento

O Tribunal de Justiça pode julgar hoje Habeas Corpus do prefeito do Bujari, Tonheiro Ramos, que, se aceito, pode beneficiar os demais presos, prefeitos Roney Firmino, de Plácido de castro e Rivelino Mota, de Santa rosa.

Mandado

Ontem, o desembargador Roberto Barros expediu mandado de busca e apreensão em todos os setores da prefeitura do Bujari, incluindo o gabinete do prefeito mandando recolher aparelhos eletrônicos, computador, smartphones e sinais de enriquecimento ilícito, como dinheiro, joias e relógios. Em especial, qualquer moda estrangeira.

Lá e cá

Todo mudo reclama do corte de recursos, mas aqui os prefeitos ainda conseguem fazer farra com o dinheiro público. No Amazonas (que não tem como atender às emergências de Saúde na região do Purus, encaminhando doentes para o Acre), a Polícia Federal desbaratou ontem fraude nesse setor que ultrapassa os R$ 112 milhões.

Roubar

Ou seja, o Amazonas tem dinheiro para roubar, mas não tem dinheiro para atender à população. Vergonha.

Grana

O deputado Rocha (PSDB) é um dos campeões de gastos com verba indenizatória na Câmara Federal. Ficou em quinto lugar entre 513 deputados como os que mais gastam. E quase metade desses gastos, que de fevereiro a julho somaram R$ 260 mil, foram usados na divulgação de seu mandato.

Ou seja

Ou seja, para financiar sites e páginas na Net que sejam dóceis a seus interesses e que fazem fartos elogios a ele.

Estados

Estava demorando mais uma mentira do Governo Federal. O ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, disse que não poderia dar dinheiro aos estados, mas que facilitaria empréstimos no valor total de R$ 20 bilhões. Pois é, mas não vai fazer isso. Descobriram ontem que esse dinheiro não existe. É assim que funciona.

Meliante

O deputado Expedito Neto, de Rondônia, mandou convocar a artista plástica Tomie Otake para depor amanhã na CPI da Lei Rouanet e explicar as verbas que recebeu. Mas a notória “meliante” não vai comparecer. Antes que o deputado peça a condução coercitiva, é bom ele descobrir que a artista morreu ainda no início de 2015.

Perigoso

Dizem que tem outro meliante perigoso recebendo verbas da Lei Rouanet e atende pelo codinome Aleijadinho. Já, já, mandam exumar o corpo para confirmar sua morte, ocorrida no século XVIII.

Solar

Entre as propostas do candidato Ilderlei Cordeiro em Cruzeiro do Sul está a implantação de painéis solares para gerar energia para locais públicos, como escolas e repartições. A proposta é oportuna, até porque a qualquer momento a Eletroacre vai cortar a energia da prefeitura, que deve alguns milhões à empresa.

Jogo pesado

Quem está acompanhando de perto diz que o jogo eleitoral em Tarauacá está ficando pesado, E que há boas possibilidades de Marilete Vitorino ter virado a eleição em seu favor. O embate será voto a voto.

Sena

Já em Sena Madureira, a disputa é saber quem apela para as baixarias maiores e envolve mais parentes na briga. Os esgotos da cidade ficarão entupidos de tanta lama jogada na campanha.

Aniversário

Foi panfletando nas esquinas da capital que o senador Jorge Viana comemorou ontem seu aniversário. À noite, recebeu os parentes, incluindo o irmão governador em sua casa para os parabéns.

Festa

O Ministério Público acabou coma alegria em Sena Madureira e determinou a suspensão da realização da Agropurus. A justificativa é que não é tempo de comemorações, de uso de dinheiro público em festanças, quando falta dinheiro para setores básicos.

Tarauacá

Em Tarauacá, outra festividade que estava prevista também foi suspensa pelo Ministério Público. Muito boa a decisão. Essa história de pão e circo às custas dos servidores e serviços básicos precisa acabar.

Idoso

Um indígena de 84 anos é um dos orgulhosos alunos do Projeto Quero Ler em Feijó. Está entusiasmado e não perde uma aula. Vai agarrar essa onça da leitura a unha,

Ameaça

Está preso na um ex-PM com problemas de dependência química identificado como o autor de ameaças á vida da juíza Luana campos, da vara de Execuções Penais. Isso mesmo. Todo cuidado é pouco. Foi determinada proteção extra á magistrada.

Tráfico

Mais numa operação contra o tráfico de drogas foi deflagrada no final de semana, com mais de uma dezena de presos. A questão é que vai um, chegam cem. O recrutamento para o crime não para. Estamos tendo uma geração pedida para o crime e as drogas.

Haitianos

O Governo do Estado está cobrando R$ 26 milhões do Governo Federal, pela ajuda dada aos haitianos que entraram no país pelo Acre. O Acre assumiu o trabalho, mas a responsabilidade sempre foi federal. Hora de pagar.

FPM

A parcela do FPM que caiu ontem foi um martírio para prefeitos. Veio com quase 20% a menos que a de setembro de 2015. O que tem salvado as prefeituras são os repasses de ICMS, feitos pelo estado toda semana.

Índios

Isac Pianko virou destaque nacional por ser o primeiro índio de Marechal Thaumaturgo a candidatar-se a prefeito. Thaumaturgo possui várias etnias em seu território mas é a primeira vez que tem indígena no pleito eleitoral na cabeça de chapa. No país, apenas 25 cidades tem candidatos declaradamente indígenas.

Jirau

Horas depois de o governo anunciar brecha para extinguir o calote das concessionárias Eletrobras, a Agência Nacional de Energia Elétrica negou medida cautelar pedida pela Energia Sustentável do Brasil – que controla a Usina de Jirau – sobre a inadimplência de distribuidoras de eletricidade que não têm honrado seus compromissos com a hidrelétrica.

Jirau II

A companhia pediu a suspensão da obrigatoriedade de fazer aportes financeiros junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no volume da inadimplência das distribuidoras com a usina. A Usina de Jirau precisa depositar no dia 22 de setembro as garantias de R$ 60 milhões para a próxima liquidação de curto prazo do setor elétrico, marcada para o dia 10 de outubro.

Eletroacre

A ESBR alega ter uma inadimplência de R$ 36,2 milhões até julho da parte das distribuidoras, sendo quatro do Grupo Eletrobras: Eletroacre, AME Amazonas, Ceal Alagoas, Cepisa do Piauí e CEA do Amapá. A Aneel disse que a questão já está encaminhada.

Ciúmes?

Rondônia está enciumada. “Matéria publicada na revista Exame deste mês de setembro destaca o crescimento da indústria Peixes da Amazônia no Acre na venda do pirarucu para a rede de supermercados Pão de Açúcar”, diz o texto de um jornal do vizinho.

Tradição

E continua: “sem tradição na piscicultura, a força política dos representantes do Acre acabou vencendo a queda de braço com outros estados da Federação. Rondônia, por exemplo, amarga prejuízo com a criação do pirarucu. Sem mercado e sem indústria, muitos produtores estão recorrendo ao governo para tentar incluir o pescado na alimentação escolar”.