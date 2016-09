Polícia recupera caminhão roubado e prende cinco pessoas acusados de receptação

Na tarde desta terça feira 20/09, policiais militares e civis da cidade de Bujari, recuperaram uma caminhão e prenderam cinco pessoas.

Segundo a polícia, o caminhão teria sido roubado durante um assalto na noite de domingo 18, a um deposito de uma loja de materiais de construção, que fica localizado na Br-364, próximo a Aeroporto de Rio Branco.

Segundo as vitimas , na noite de domingo 18, cerca de cinco homens armados teriam invadido o deposito de onde teria levado o caminhão que estava carregado com matérias de construção, fios e outros coisas de valor e fugiram, desde então a polícia vinha a procura deste caminhão.

Na tarde desta terça-feira 20, policiais militares do Bujari estavam em patrulhamento pela ramal do Gama zona rural, quando segundo a polícia, foram informados que em uma chácara teria um caminhão parado a vários dias.

Os policiais foram ate o local e ao fazer uma pesquisa na placa descobriram que se tratava do caminhão roubado, pediram ajuda da polícia civil e conseguiram prender quatro mulheres e um homem.

Os cincos foram conduzidos para a delegacia do Bujari onde o delegado Pedro Rezende depois de ouvir os acusados prendeu todos por receptação. Segundo o delegado, as investigações continua para poder chegar até os autores do assalto.

Um representante da empresa que foi roubada falou que o prejuízo pode chegar a 300 mil reais, já que foram roubados várias bombas injetoras, fio lâmpadas e matérias para construção e ate um quadriciclo foi levado.

A polícia ainda conseguiu recuperar uma pequena parte do material que foi roubado.

Selmo Melo