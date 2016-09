Militar da reserva preso por ameaçar juíza

O subtenente da reserva da Polícia Militar do Acre J.A.R. foi preso preventivamente na última sexta-feira e encontra-se recolhido incomunicável no quartel do Corpo de Bombeiros, por ordem da Justiça. Ele teria ameaçado de morte a juíza Luana campos, titular da vara de Execuções Penais da capital.

O militar seria dependente químico e por isso e mais problemas disciplinares teria sido passado para a reserva da tropa e agora, por ordem direta do Tribunal de Justiça foi preso de acordo com o regulamento da PM e mantido isolado dentro do quartel, cumprindo medida preventiva e disciplinar.

A ameaça a aitoridades tem sido uma constante e, no caso do Poder Judiciário, o Tribunal vem tratando esses casos com absoluto rigor, garantindo a proteção dos magistrados. O juiz Clovis Augusto Alves Cabral, diretor do fórum de Rio Branco também teria sofrido ameaças e a desembargadora presidente do TJAC garantiu todas as medidas protetivas. ´

Não foram reveladas as ameaças proferidas á juíza Luana Campos.