MP determina que Agropurus de Sena não seja realizada

O Ministério Público do Acre recomendou á prefeitura de Sena Madureira que não realize a festa da Agropurus, marcada para começar amanhã e prosseguir até o dia 25 de setembro, aniversário do município, que também não deve gerar gastos com comemorações.

A justificativa é que Sena Madureira enfrenta falta de recursos para a Saúde e educação, atraso de salário de servidores contratados e outros problemas financeiros e que despesas consideradas supérfluas, como festas e festivais devem ser suspensos.

O mesmo foi recomendado para Tarauacá, onde um festival estava programado para os próximos dias. O MP vai monitorar os acontecimentos e, caso sua recomendação seja descumprida, pode gerar processo contra os gestores municipais.