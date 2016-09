Jovem tenta matar o próprio primo no bairro Calafate

Na noite desta terça-feira 20/09, um menor de 16 anos por muito pouco não perdeu a vida depois de ter levado três facadas, a tentativa de homicídio aconteceu em um campo de futebol na rua Santa Rosa bairro Calafate.

Segundo informações, a vítima estava jogando bola quando o seu primo chegou e teria chamado ele, quando o menor foi falar com o seu primo já foi recebido a golpes de faca. Para não morrer a vítima ainda seu correndo pelas ruas do bairro e caiu em frente a um colégio, onde os funcionários acionaram o SAMU.

A ambulância 01 fez o resgate da vítima que foi levado para o pronto socorro em estado grave, segundo o médico do SAMU, ele levou uma facada nas costas uma na cabeça e outra no braço.

Policiais do 4º Batalhão estiveram no local, mas o acusado já não se encontrava no local, testemunhas disseram que o mesmo saiu correndo após esfaquear o primo.

Selmo Melo