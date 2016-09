Indústria de pescado impulsiona geração de empregos na região

Às margens da BR-364, sentido Rio Branco a Porto Velho (RO), a indústria de pescado Peixes da Amazônia reúne num mesmo local três setores que geram postos de trabalho para as famílias que residem no entorno. No momento, o centro de produção de alevinos, a fábrica de ração e o frigorífico geram juntos quase 200 empregos diretos e 1.200 indiretos.

De acordo com o diretor da Agência de Negócios do Acre (Anac), Inácio Moreira Neto, as projeções que se fazem acerca do crescimento da produção industrial são ainda mais animadoras, haja vista que se estima a média de mais 320 admissões nos próximos três anos.

O projeto da Peixes da Amazônia se tornou viável após a construção de cinco mil tanques de piscicultura em propriedades de pequenos produtores, com o aporte do governo do Estado e a entrada dos médios e grandes piscicultores do Acre, na estrutura societária da empresa.

“Esse é um projeto resultado de muita ousadia e esforço por parte dessa gestão que acredita na força da parceria público-privado-comunitária, e, por isso, em tão pouco tempo tomou essa proporção de grandeza. Com um total de investimento de R$ 70 milhões, essa aposta em industrialização no estado já mostrou que deu certo e prova disso é a geração de empregos e o sucesso de produtos no mercado local e externo”, declara Moreira Neto.

Em recente divulgação da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), o Acre se apresentou com um entre os únicos três estados que geraram empregos no ano 2015.

Paralelamente, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) dão conta de que desde o mês de maio deste ano, o Acre se mantém no ranking das unidades da Federação, que apesar do cenário de instabilidade financeira, continuam contratando mais do que demitindo.