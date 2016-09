Defesa Agropecuária garante parceria para Agropurus 2016

Sena Madureira se prepara para a realização de mais uma edição da Agropurus. A feira já faz parte do calendário de eventos do município e em 2016 chega à 5ª edição.

O objetivo é apresentar aos moradores de Sena Madureira e aos milhares de visitantes que comparecerem ao evento as principais atividades produtivas do município, com uma boa dose de atividades culturais.

A Agropurus começa na quinta-feira, 22, e termina no domingo, 25. A organização do evento é da prefeitura local, com o apoio do governo do Acre e do Sebrae, que promete uma programação diversificada para agradar todos os gostos, com shows musicais de artistas locais e nacionais, exposição e comercialização de produtos da agricultura familiar e artesanato.

Como ocorre todos os anos, os animais que ficam expostos à visitação e o rodeio são as atividades que mais despertam a atenção do público.

Para garantir a sanidade desses animais, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) e a representante da comissão organizadora da Agropurus se reuniram para discutir a parceria que garante que os animais fiquem em locais adequados e não sofram maus-tratos.

“Nosso objetivo é contribuir para que a Agropurus seja mais uma vez um sucesso. O Idaf estará presente orientando a organização nos locais onde vão ficar os animais e também os que fazem o rodeio”, explica Ronaldo Queiróz, diretor-presidente do Idaf.

Agropurus 2016 se encerra no aniversário de Sena Madureira

Jéssica Sampaio, secretária de Cultura de Sena Madureira, convida os moradores de outros municípios a participar da festa. “Vamos ter várias atrações, com a participação de talentos da nossa cidade e também músicos reconhecidos em todo o país, como é o caso da dupla sertaneja João Lucas e Marcelo”, disse.

Jairo Cassiano, da comissão organizadora, lembra que o encerramento da Agropurus deste ano coincide com a data de aniversário do município.

“Dia 25 de setembro Sena Madureira completa 112 anos de fundação. É mais um motivo para celebrarmos com alegria. A Agropurus foi criada com o objetivo de fomentar a economia da região, e acreditamos que a feira mais uma vez irá agradar os moradores de Sena Madureira e quem nos visitar”, enfatiza.