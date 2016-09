Deputado garante início das obras do Hospital de Acrelândia

A saúde pública de Acrelândia tem muito a comemorar. O deputado federal Alan Rick Miranda conseguiu junto ao Ministério da Saúde, nesta terça-feira, 20, a autorização do empenho correspondente a R$ 250 mil para o início das obras de reforma e ampliação do Hospital de Acrelândia.

O montante representa 10% da emenda do parlamentar que totaliza R$ 2,5 milhões em investimentos em toda a unidade.

“No ano passado, fizemos uma vistoria técnica na unidade, e constatamos a necessidade da reforça e ampliação. Foi então que alocamos toda a emenda parlamentar de 2015 para lá. Isso representa a melhoria exponencial da saúde pública do município”, afirma o parlamentar.

O valor liberado inicialmente pelo Ministério da Saúde corresponde a 10% do total da emenda parlamentar, que possibilitará a execução do projeto.

Com o empenho autorizado, resta proceder com o processo licitatório. A partir de dezembro ou janeiro, as obras devem ser iniciadas.

Habilitação da Nefrologia no Juruá

Durante a agenda ministerial, o deputado também pediu a habilitação em nefrologia do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

“Atualmente a unidade faz os trabalhos de hemodiálise, por meio de um contrato com empresa privada. Com a habilitação, o hospital passa a ter condições para receber os recursos federais, os quais vêm dar condição à unidade para assumir a responsabilidade desses serviços”, explica Miranda.

Alan Rick apresentou, ainda, o Projeto de Lei que prioriza a contratação dos médicos brasileiros formados no exterior pelo programa Mais Médicos, para o Brasil.

Barros sinalizou positivamente às solicitações, e agora resta aguardar a equipe técnica ministerial proceder com a demanda.