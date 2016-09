Ex-jogador Neto chama Neymar de ídolo artificial

O ex-jogador Neto foi entrevistado no “Programa do Porchat”, da Record, na madrugada desta quarta-feira (21), e falou de Neymar. Ele, que trabalha como comentarista da Band, reconheceu o valor do craque do Barcelona, mas não deixou de criticá-lo.

‘Neymar pra mim é um ídolo artificial. Se perguntar como jogador de futebol, eu gostaria que ele jogasse no Corinthians, torço pra ele às vezes, em determinados momentos, é o melhor jogador brasileiro, mas eu não tenho ele como ídolo, por exemplo. É uma pessoa forçada, faz um marketing de uma maneira ruim. Termina os jogos e o cara coloca ‘100% Jesus’. Ou você é Jesus ou você não é, meu irmão. Ou você faz o bem ou não faz. E sempre quando ele comete os seus equívocos, no outro dia o staff fala e pede desculpas rapidinho, e eu não gosto disso”, disparou Neto, conforme pontuou o UOL Esporte.

Aproveitando-se da ocasião, o apresentador da atração, Fábio Porchat, quis saber de seu entrevistado quem era o melhor: Messi ou Neymar.

“O Messi é um jogador um milhão de vezes melhor que o Neymar. Não dá nem pra comparar. Óbvio que as pessoas vão ficar bravas comigo, mas também caguei se vão ficar bravas”, disse Neto.