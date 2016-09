Junta Comercial do Acre tem nova direção

O governador Tião Viana nomeou nesta terça-feira, 20, Carlos Afonso Cipriano dos Santos, ex-presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Acre (Sinduscon), para exercer o cargo de presidente da Junta Comercial do Estado do Acre (Juceac).

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), culminando, ainda, com a nomeação de Leandro Domingos Teixeira Pinto, até então presidente da casa, para exercer o cargo de vice-presidente. Santos já fez parte da diretoria técnica da Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

A Junta Comercial é um órgão responsável pelo registro de atividades ligadas a sociedades empresariais. Cada Estado brasileiro possui uma Junta Comercial para tratar das atividades correspondentes.