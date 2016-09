Acre tem o menor valor de cesta básica da Região Norte

Conforme dados do mês de agosto do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o Acre é o Estado da Região Norte com o menor valor da cesta básica – R$ 377,17. Das capitais, Rio Branco é a quinta do país.

Dos 12 itens que compõem a cesta básica da Região Norte, três se mantiveram estáveis – a carne, a farinha e o açúcar. Houve retração em dois itens – o tomate (-0,24%) e o café (-0,72%). Os outros seis produtos sofreram aumento no preço.

Segundo o técnico do Dieese Wesley Brito, produtos como a carne, a farinha e o tomate são responsáveis por a cesta básica de Rio Branco estar entre as mais baratas do país. “Apesar de as pessoas acharem que não, a gente consome muito do que produz”, afirmou.

Dieese

O Dieese foi criado pelo movimento sindical brasileiro para desenvolver pesquisas que fundamentassem as reivindicações dos trabalhadores. Fundado em 1955, ao longo de 60 anos a instituição conquistou credibilidade nacional e internacional, sendo reconhecida como instituição de produção científica.

Entre as pesquisas desenvolvidas pelo Dieese está a Cesta Básica Nacional, que em 2016 ampliou sua abrangência e passou a pesquisar o conjunto de bens alimentícios básicos nas 27 capitais do Brasil mensalmente.