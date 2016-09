Detran realiza o terceiro leilão do ano em Cruzeiro do Sul

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) fez hoje o lançamento do edital de leilão público de veículos que será realizado no dia 4 de outubro em Cruzeiro do Sul. É o terceiro leilão na cidade este ano e o 10º no estado.

No período de 26 a 30 de setembro, serão realizados o cadastramento e a visitação, frisando-se que só quem estiver cadastrado poderá participar do leilão.

Estão em oferta 143 veículos, dos quais 11 carros e 132 motocicletas, documentados e prontos para circular. Além desses, também há sete lotes de sucatas que só podem ser adquiridos por empresas e oficinas de desmanche que tenham feito o cadastro.

Pagamento à vista

A diretora de Operações do Detran, Shirley Torres, que forneceu as informações, frisou um detalhe importante: os arrematadores dos lotes têm que fazer o depósito para a empresa pregoeira em 24 horas, para poder pegar a nota fiscal, retirar o veículo, levar para a oficina e retornar para pegar a documentação.

Como o edital é público, se não for efetivado o pagamento, o nome da empresa ou da pessoa que adquiriu o lote vai para o Serasa, é inscrito na dívida ativa e ainda tem que pagar uma multa de 20% sobre o valor do arremate.

Em julho deste ano, o Detran inaugurou o novo pátio de estacionamento para veículos apreendidos em Cruzeiro do Sul. Situado na Estrada do Aeroporto, o galpão possibilita mais segurança para os veículos ali estacionados e garante melhor qualidade para quem os adquire.

O 11º e último leilão do ano será em Rio Branco.