Depasa realiza campanha contra o desperdício de água

Com o objetivo de promover ações educativas sobre este período de estiagem, o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) promove a campanha Nós Contra o Desperdício na cidade de Brasileia.

Nesse propósito, alunos da rede pública de ensino participam de palestras sobre o uso adequado da água e o funcionamento das estruturas de captação, tratamento e distribuição desse recurso natural.

“Um dos melhores locais para falar sobre a economia de água é a escola, pois nela podemos unir a educação básica, com as informações complementares contra o desperdício, tanto no ambiente escolar quanto nas residências”, declara o técnico do Depasa Giovane Lima.

Os trabalhos contam com a parceria das secretarias de Estado de Educação e Esporte (SEE) e de Meio Ambiente (Sema), com a cooperação entre as unidades do Depasa de Epitaciolândia e Brasileia.

“O momento é de união, principalmente entre as instituições e a sociedade, que vêm respondendo de forma positiva e contribuindo para a diminuição de hábitos como lavar calçadas, deixar a torneira aberta por muito tempo, entre outros”, relata o diretor-presidente da autarquia, Edvaldo Magalhães.

Os consumidores que detectarem algum ponto de desperdício devem entrar em contato por meio dos números 3546-5681 e 99214-8714 ou podem se dirigir à sede do Depasa em Brasileia, na Rua Maria Olindina de Castro, bairro Alberto Castro.