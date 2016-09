Governo e Ifac firmam parceria para projetos de pesquisa em piscicultura

O governo do Estado do Acre, juntamente com o Instituto Federal do Acre (Ifac) e a empresa Peixes da Amazônia S/A, assinaram na manhã desta quarta-feira, 21, um termo de cooperação técnica que visa a realização de projetos de pesquisa em piscicultura no estado. Um grupo de produtores, membros da Acre Peixes Cooperativa, participou do ato de assinatura.

O convênio firmado no formato de parceria público-privado-comunitária, voltado para o campo da pesquisa, possibilitará que alunos e professores das universidades públicas desenvolvam pesquisas de ponta dentro das empresas privadas.

“É a consolidação de um pensamento de tecnologia avançada na piscicultura. Aqui fizemos um arranjo do que há de melhor para o setor. O que essa experiência poderá gerar de produtividade é impressionante. Não é só um ato de cooperação, é um grande passo para a piscicultura”, afirma Tião Viana.

No Acre desde 2010, o Ifac oferece curso de aquicultura em vários campus. Em Rio Branco, é realizado na Baixada do Sol. Para a reitora da instituição, Rosana Cavalcante, a parceria é de extrema importância, já que possibilitará aos alunos, estágio com toda a estrutura necessária.

“Essa parceria com o governo e a iniciativa privada vai possibilitar pesquisas de alto nível. Nós temos no nosso quadro de professores e pesquisadores, especialistas na área de ração e manejo que serão úteis para as pesquisas voltadas para essa cadeia”, pontua a reitora.

Conhecimento, pesquisa e desenvolvimento

O secretário do Comércio, da Indústria e dos Serviços Sustentáveis, Sibá Machado, contou que a parceria é fundamentada na pesquisa, conhecimento e desenvolvimento da cadeia produtiva do peixe, uma luta antiga desde que atuava no Congresso Nacional.

“É um capítulo do código nacional de Ciência e Tecnologia, uma lei que trabalhei durante cinco anos na Câmara para chegarmos a essa conclusão. Neste convênio nós vamos unir os conhecimentos da empresa com o instituto federal. Disso vamos gerar a primeira patente para a produção de uma ração especial no Acre”, conta o gestor.

O diretor-presidente da Peixes da Amazônia, Fábio Vaz, disse que o acordo veio num momento oportuno, já que a cadeia do peixe vem crescendo e se consolidando cada vez mais. “Esse elo com a pesquisa é importantíssimo. A gente precisa de conhecimento e o desenvolvimento em várias frentes. Toda a infraestrutura da Peixes da Amazônia está disponível para a realização das pesquisas”, avaliou Vaz.

Para Milton Meira, presidente da Acre Peixes, a parceria é um legado muito importante que vai ficar para o Acre. “A piscicultura está avançando cada vez mais. Em nome de todos os produtores, agradecemos o governo por investir tanto neste setor”, disse.