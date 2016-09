Desembargadores mantém na cadeia prefeitos acusados de desviar milhões dos cofres públicos

Por 8 votos a favor e dois contrários, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Acre mantiveram a decisão do também desembargador Roberto Barros, e mantiveram na cadeia, os três prefeitos presos na semana passada acusados do desvio de R$ 2 milhões de reais.

Na sessão do Pleno do TJ cabia apenas a manutenção ou a reforma da decisão monocrática do relator. Apesar dos embates torno da permissão ou não para que os advogados de defesa fizessem a sustentação oral pedindo a liberdade dos acusados, o pleno decidiu negar a palavra aos juristas, o que causou revolta.

Valdir Perazzo, que atua na defesa de Rivelino Mota, prefeito de Santa Rosa do Purus, disse que houve cerceamento da Defesa.

Superado esse debate, os desembargadores votaram pela manutenção dos prefeitos Tonheiro Ramos (PT-Bujari), Roney Firmino (PR-Placido de Castro) e Rivelino Mota (PR-Santa Rosa).

Roberto Barros disse durante a sessão que a seleção premiada de um empresário preso na primeira fase da Operação foi fundamental para o desmantelamento da organização criminosa.

Segundo o desembargador, esse empresário revelou em troca de benefícios judiciais, como funcionava todo o esquema.

O próprio desembargador autorizou escutas telefônicas e a quebra do sigilo bancário dos investigados, e diante das aprovadas apresentadas pela PF, decidiu pela prisão dos prefeitos.

Os advogados disseram que antes da sessão já haviam entrado com pedido de relaxamento da prisão junto ao STJ.

Com a negativa do pleno, os prefeitos continuam presos no Quartel do BOPE,em Rio Branco.