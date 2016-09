Acrelândia tem água para apenas cinco dias, diz Depasa

Com a cota de 1,20 metro, o reservatório da cidade de Acrelândia está com água para cinco dias, segundo diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães, Desde o dia 6 deste mês, o reservatório entrou em estado crítico de abastecimento e a situação é de alerta. Para ter água na próxima semana, o Depasa vai captar água dos açudes vizinhos para aumentar a cota do reservatório.

Em pleno período de estiagem, poucas chuvas têm sido registradas na cidade. A última ocorreu no domingo (19), e não teve impacto para melhorar a situação da falta de água no município. Mesmo assim, o diretor acredita que as alternativas estão dando certo.

“Mantendo esse ritmo, temos condições de abastecer a cidade. A situação está em alerta, mas sob controle. Estamos com nosso plano de observação permanente, sempre de alerta, mas no controle”, explica. Com informações G1