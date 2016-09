PF diz que quadrilha movimentou mais de R$ 3 milhões

A associação criminosa atuava transacionando virtualmente créditos florestais por meio de emissões e recebimentos fraudulentos de documentos de origem florestal (DOF) via Sistema DOF do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama).

Segundo o Chefe da Delegacia de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal, Victor Negraes, as investigações tiveram início em 2015, onde quatro mandos foram executados no Espírito Santo, incluindo mandados de busca e apreensão, mandados de condução coercitiva e prisão temporária. Em Rondônia foram dois mandados de prisão e no Acre, quatro mandados de prisão temporária. Estão envolvidas nas investigações, cinco madereiras.

“As investigações foram iniciadas para investigar a atuação de pessoas de determinadas associações, em tese criminosas, que estavam transacionando ilegalmente créditos florestais aqui no Estado do Acre. Via sistema DOF do Ibama, as madeireiras envolvidas, apenas virtualmente transacionavam esses créditos florestais e por consequências lógicas obtinham madeiras ilícitas de locais de proibição de exploração sem a licença do órgão ambiental competente”, explicou.

O delegado explicou ainda que a associação criminosa maquiava o sistema dando a aparência de que a origem da madeira era legal, onde o preenchimento do DOF é realizado através da internet, em meio eletrônico. Os créditos florestais permitiam as empresas a “esquentar” as madeiras. Nos olhos do mercado, com o documento, a madeira ilícita se tornava lícita.

“Durante as investigações, percebemos que alguns dos envolvidos claramente negociavam a madeira ilícita de uma forma e por outro lado negociavam só o papel de outra. Eles denominavam a madeira ilícita como o “corpo”, e por outro lado, eles vendiam o papel com o linguajar “alma”, o que nos levou a denominar a operação de “Corpo e Alma””, explicou Negraes.

Dados levantado pela área técnica da Polícia Federal demonstram que o prejuízo ou proveito do crime pode ter superado os R$ 3 milhões, onde os créditos florestais transacionados ilegalmente superaram os sete mil metros cúbicos, informou o delegado e chefe da operação. Os danos ambientais ultrapassam uma área equivalente a 300 campos de futebol, onde mais de 200 hectares foram desmatados.

O delegado informou que o Ibama foi certificado pela Operação e deve tomar as medidas necessárias administrativas com relação ao crime praticado. O processo segue em sigilo judicial. Os envolvidos responderão pelo crimes de falsidade ideológica, associação criminosa, lavagem de capitais e crimes ambientais.