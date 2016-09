O pesquisador em meteorologia Davi Friale disse que o verão ainda não começou, mas que chuvas serão frequentes nos próximos dias no Acre. Com isso, o nível do Rio Acre começará a apresentar maior volume. O nível vem subindo desde a segunda-feira (20), após no final de semana ter apresentado a menor cota já registrada neste período de seca, que foi 1,30m. Hoje o nível registrou 1,52m.

Porém, Friale ressalta que o subida no nível das águas não reflete as chuvas que caíram nas últimas 24 horas, mas as que caíram na semana passada, entre quarta-feira e quinta-feira, mas que somente agora estão chegando na capital acreana.

Nas cidades de Xapuri e Brasileia, o nível do rio continua subindo e, com as últimas chuvas, aumentará ainda mais seu volume.

“Durante esta semana, seu nível em Rio Branco continuará a subir, descartando qualquer possibilidade de prolongamento da seca severa que atingiu a região. Os níveis dos demais rios do estado também começarão a se elevar a partir desta semana”, diz em seu site.

Chuvas

Pulsos úmidos vindos do Atlântico e a chegada de mais uma frente fria de fraca intensidade provocarão mais chuvas durante esta semana em todo o Acre, principalmente, a partir da próxima sexta-feira.

Em algumas áreas, poderão ocorrer temporais, com chuvas fortes e volumosas, raios e ventanias.

É bastante provável que o mês de setembro encerre com chuvas acima da média climatológica.