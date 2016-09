Processo seletivo para mestrado nacional em ensino de Física está aberto

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, divulgou o edital do processo seletivo para Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF).

A seleção é para ingresso no ano de 2017. Para concorrer ao certame é necessário fazer a inscrição até o dia 12 de outubro, na página do MNPEF: http://www.sbfisica.org.br/~mnpef/. A taxa de inscrição é de 60 reais.

Podem concorrer ao edital professores que estejam em efetivo exercício de docência em Física na educação básica ou superior, ou em Ciências no nível fundamental, e sejam portadores de diplomas de graduação em Física (licenciatura ou bacharelado). Estudantes do último semestre desses cursos também podem participar.

O curso terá a duração de quatro semestres e ao todo dez vagas estão sendo ofertadas para o Acre. As aulas serão realizadas no pólo 59 do MNPEF na Ufac. A 1ª etapa do certame consiste em uma prova objetiva que será realizada dia 23 de outubro.

MNPEF

O MNPEF é um programa nacional de pós-graduação de caráter profissional, voltado a professores de ensino médio e fundamental com ênfase principal em aspectos de conteúdos na área de física.

Tem como objetivo capacitar em nível de mestrado uma fração grande de professores da educação básica quanto ao domínio de conteúdos de física e de técnicas atuais de ensino para aplicação em sala de aula.

Mais informações e o edital completo encontram-se na página da Ufac, no endereço a seguir: Clik Aqui