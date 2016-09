Nova diretoria da Junta Comercial toma posse

A nova diretoria da Junta Comercial do Acre para o quadriênio 2016-2020, foi empossada na manhã desta quarta-feira, 21, pela vice-governadora Nazareth Araújo, no auditório do Palácio do Comércio, em Rio Branco. Carlos Afonso Cipriano dos Santos e Leandro Domingos Teixeira Pinto tomaram posse como presidente e vice-presidente, respectivamente, além dos demais membros e seus suplentes.

A Junta Comercial é uma autarquia estadual, supervisionada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável de Indústria e Comércio (Sedens) e vinculada tecnicamente ao Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), do governo federal.

A instituição foi criada com o propósito de promover o registro público de empresas mercantis e atividades afins e mantém nos dias atuais mais de 50 mil empresas registradas.

É composta por um colegiado de vogais, constituído de 11 vogais titulares e igual número de suplentes, ambos indicados por representações de classes e pela União e nomeados pelo governador.

Nazareth Araújo destacou que a Junta Comercial tem deixado um legado de avanços em sua área de atuação. “O governador Tião Viana é um incentivador da iniciativa privada, por isso, a importância de se trabalhar no intuito de garantir o desenvolvimento do estado através das ações conjuntas com os empresários locais. Contem sempre com o entusiasmo do governo na busca de fazer o Acre crescer”, frisou.

O novo presidente Carlos Afonso falou dos desafios que lhe esperam à frente da instituição: “O nosso desafio é aprimorar o que já está sendo feito e tornar nossos serviços e processos mais rápidos para que possamos prestar um bom serviço a empresas e a sociedade”, disse.

Leandro Domingos avalia que em seu mandato foi possível aperfeiçoar o atendimento aos empreendedores locais. “Fizemos reestruturações importantes na área tecnológica e na capacitação dos profissionais. Nosso foco agora é tornar a Junta Comercial do Acre, até 2017, uma referência para o restante do Brasil”, explicou.